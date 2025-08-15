De la mano del ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, el intendente municipal Sergio Bordoni y la rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste, Andrea Savoretti, hoy se llevó a cabo la inauguración del Centro Universitario de Tornquist. Este es el cuadragésimo segundo centro inaugurado en el marco del programa Puentes, cuyo objetivo es que cada vez más bonaerenses tengan la posibilidad de cursar una carrera universitaria sin tener que abandonar su lugar de origen y puedan, así, aportar al desarrollo de su comunidad local.

A través del financiamiento de Puentes se construyó un edificio de 164 metros cuadrados de superficie, con un aula para 35 alumnos, sala de profesores, área administrativa, sector de servicios con tres núcleos sanitarios, hall de acceso y espacio destinado para maestranza, todo en una sola planta. Allí se dictará la Tecnicatura Universitaria en Producción Agropecuaria Sostenible, que estará a cargo de la Universidad Provincial del Sudoeste.

Durante el acto, el ministro Bianco expresó: “El programa Puentes tiene como objetivo principal que quienes no tienen los recursos para mandar a sus hijos a estudiar a las ciudades donde están las universidades puedan tener la posibilidad de que lo hagan acá, en el lugar en el que viven”.

A su vez, el intendente Bordoni declaró: “Estamos creando el primer centro universitario de Tornquist y tenemos que agradecer este esfuerzo al gobernador Axel Kicillof. Sin educación no hay un país libre. Por eso dedicamos fondos y esfuerzos de la Provincia y del municipio para hacerlo realidad”.

En el mismo sentido, la rectora Savoretti aportó: “Puentes es un sueño cumplido, que va creciendo distrito a distrito. Para las y los estudiantes es muy positivo tener este lugar propio y que puedan elegir quedarse a estudiar en su localidad”.

