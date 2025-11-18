El campeonato argentino cerró la fase regular y los equipos de ambas zonas ya conocen a sus rivales para el inicio de los playoffs.

En la zona A se clasificaron Boca, Unión, Racing, Central Córdoba, Argentinos Juniors, Barracas Central, Tigre y Estudiantes.

Por la zona B los clasificados son Rosario Central, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez, San Lorenzo, River, Gimnasia y Talleres.

Los primeros de cada zona, Boca por la zona A y Rosario Central por la zona B, definirán de local los partidos de eliminación directa. La localía solo se mantiene hasta la instancia de semifinal, ya que la final es en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el próximo 13 de diciembre.

Así quedaron los cruces de los octavos de final:

Sábado 22:

20:00 Vélez – Argentinos Juniors

22:00 Central Córdoba – San Lorenzo

Domingo 23:

17:30 Rosario Central – Estudiantes

20:00 Boca Juniors – Talleres

Lunes 24:

17:00 Deportivo Riestra - Barracas Central

19:15 Racing – River

22:00 Unión - Gimnasia

Miércoles 26:

21:30 Lanús – Tigre