Torneo Clausura: Cruces definidos para los octavos de final
Tras el cierre de la fecha 16 del Torneo Clausura ya se conocen los clasificados y los cruces para los playoffs. Boca – Talleres y Racing – River son los cruces más destacados para lo que se viene en el fútbol argentino.
El campeonato argentino cerró la fase regular y los equipos de ambas zonas ya conocen a sus rivales para el inicio de los playoffs.
En la zona A se clasificaron Boca, Unión, Racing, Central Córdoba, Argentinos Juniors, Barracas Central, Tigre y Estudiantes.
Por la zona B los clasificados son Rosario Central, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez, San Lorenzo, River, Gimnasia y Talleres.
Los primeros de cada zona, Boca por la zona A y Rosario Central por la zona B, definirán de local los partidos de eliminación directa. La localía solo se mantiene hasta la instancia de semifinal, ya que la final es en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el próximo 13 de diciembre.
Así quedaron los cruces de los octavos de final:
Sábado 22:
20:00 Vélez – Argentinos Juniors
22:00 Central Córdoba – San Lorenzo
Domingo 23:
17:30 Rosario Central – Estudiantes
20:00 Boca Juniors – Talleres
Lunes 24:
17:00 Deportivo Riestra - Barracas Central
19:15 Racing – River
22:00 Unión - Gimnasia
Miércoles 26:
21:30 Lanús – Tigre
