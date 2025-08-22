El viernes se presenta en Mar del Plata con condiciones inestables y posibilidad de tormentas aisladas durante gran parte de la jornada.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 13°C, lo que anticipa un día fresco y húmedo.

Durante la mañana y la tarde se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones entre el 40% y el 70%. Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado, pero sin chances de lluvias, con un descenso térmico hasta los 9°C.

El viento será un factor clave: soplará del sector noroeste y sur, con intensidades de 13 a 31 km/h, acompañado de ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h a lo largo del día.

