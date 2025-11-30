Este domingo 30 de noviembre se presenta con condiciones climáticas adversas en Mar del Plata, donde rige una alerta amarilla por tormentas fuertes. La temperatura se mantendrá baja durante todo el día, con una mínima de 11° y una máxima que apenas alcanzará los 16°.

Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado y el viento soplará del sector este. Hacia la tarde se prevén algunas lluvias, acompañadas por ráfagas del sudeste que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.

Por la noche, el panorama se intensificará: se esperan tormentas fuertes y un cambio en la dirección del viento, que rotará hacia el noreste, manteniendo ráfagas que continuarán en torno a los 50 kilómetros por hora.

Ante cualquier situación de emergencia vinculada con el clima, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 y con el SAME al 107.

Entre las recomendaciones para este tipo de eventos, se sugiere no sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir el drenaje del agua, evitar actividades al aire libre y no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad. También se aconseja permanecer alejados de playas, ríos y piletas para reducir el riesgo ante eventuales descargas eléctricas, estar atentos a la posible caída de granizo y mantenerse informados por las autoridades. Además, se recomienda tener preparada una mochila de emergencias con elementos básicos como linterna, radio, documentos y teléfono.

