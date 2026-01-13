Mar del Plata arrancó el martes 13 de enero bajo alerta meteorológica por tormentas fuertes durante la mañana, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo al parte actualizado, la ciudad tendrá una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 24°C, con condiciones inestables que podrían afectar especialmente las primeras horas del día.

Durante la mañana se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones entre el 40% y el 70%, lo que eleva el riesgo de lluvias intensas, actividad eléctrica y posibles ráfagas. En horas de la tarde, el tiempo continuará inestable con chaparrones aislados, con chances de lluvia que se ubican entre el 10% y el 40%. Ya hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del sudeste y este, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente durante el período de tormentas.

Las autoridades recomiendan a vecinos y turistas extremar precauciones durante la mañana, evitar actividades al aire libre en momentos de tormenta y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del alerta.

