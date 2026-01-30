El clima en Mar del Plata se presentará inestable este viernes 30 de enero, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La jornada estará marcada por probabilidad de tormentas aisladas, temperaturas templadas y vientos moderados con ráfagas fuertes.

Durante la mañana y la tarde se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que irá del 10 al 40% en las primeras horas y aumentará al 40–70% por la tarde. Hacia la noche, el tiempo tendería a mejorar, con cielo mayormente nublado y baja chance de lluvias.

En cuanto a las temperaturas, el día comenzará con una mínima de 18°C y alcanzará una máxima de 26°C, manteniéndose en valores agradables pese a la inestabilidad.

El viento será otro de los factores a tener en cuenta: soplará del este y noreste, con velocidades de 23 a 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, especialmente durante la tarde y la noche.

Se recomienda precaución ante la posibilidad de tormentas y ráfagas intensas, sobre todo para quienes realicen actividades al aire libre o circulen por zonas costeras.

