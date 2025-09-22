El inicio de semana en Mar del Plata estará marcado por el ingreso de un frente ventoso, que motivó un alerta amarillo por ráfagas.

La jornada tendrá una mínima de 4°C y una máxima de 15°C, con una mañana parcialmente nublada, pero el panorama cambiará hacia la tarde con tormentas aisladas (40-70% de probabilidad de precipitación) y chaparrones por la noch (10-40%).

Los vientos soplarán del sudoeste y sur, con intensidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h, lo que representa el principal factor de riesgo climático del día.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional se recomienda precaución en la vía pública por la posible caída de ramas y objetos, además de reducir la movilidad al aire libre durante los picos de viento más fuerte.

