Tormentas aisladas y alerta amarillo por viento intenso en la costa
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 15 grados.
El inicio de semana en Mar del Plata estará marcado por el ingreso de un frente ventoso, que motivó un alerta amarillo por ráfagas.
La jornada tendrá una mínima de 4°C y una máxima de 15°C, con una mañana parcialmente nublada, pero el panorama cambiará hacia la tarde con tormentas aisladas (40-70% de probabilidad de precipitación) y chaparrones por la noch (10-40%).
Los vientos soplarán del sudoeste y sur, con intensidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h, lo que representa el principal factor de riesgo climático del día.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional se recomienda precaución en la vía pública por la posible caída de ramas y objetos, además de reducir la movilidad al aire libre durante los picos de viento más fuerte.
