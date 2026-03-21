La Municipalidad de General Pueyrredon difundió un nuevo balance de las tareas realizadas tras el temporal que afectó a la ciudad durante este sábado, en el marco de una alerta meteorológica de nivel amarillo.

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Según el relevamiento de Defensa Civil, hasta horas de la tarde se registraron intervenciones por la caída de 31 árboles y 28 postes de luz y telefonía, lo que generó múltiples complicaciones en distintos puntos de la ciudad.

Ante este escenario, el Municipio activó un operativo conjunto con diversas áreas. Cuadrillas del EMSUR trabajaron en la remoción de ramas y ejemplares caídos, mientras que personal de Tránsito realizó cortes preventivos para garantizar la seguridad. Por su parte, OSSE llevó adelante recorridas de control y el EMVIAL intervino en el levantamiento de columnas, postes y en la reparación de semáforos, incluyendo los ubicados en la intersección de Alió y Alvarado y en la zona de la Base Naval.

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Además, se atendieron otras situaciones derivadas del temporal, como la voladura parcial del techo de una vivienda, sin necesidad de evacuación, la caída de un cartel publicitario y daños en un semáforo.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una disminución de la intensidad del viento a partir de las 21 horas.

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Desde el Municipio recomiendan evitar circular por zonas comprometidas, no manipular cables caídos, asegurar objetos sueltos y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Ante emergencias, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil (103), SAME (107) o el 911.

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