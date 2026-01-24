Más de 8000 vuelos fueron cancelados este fin de semana debido a una intensa tormenta invernal que afecta gran parte de Estados Unidos, desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra, donde más de 140 millones de personas permanecen bajo alerta meteorológica, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno incluye nevadas intensas y una peligrosa tormenta de hielo que podría generar cortes prolongados de energía eléctrica y serias complicaciones en rutas y autopistas. Las autoridades advirtieron sobre condiciones extremas para la circulación y pidieron evitar desplazamientos innecesarios.

Durante la noche del viernes se registraron lluvias heladas y aguanieve en Texas, mientras que en Oklahoma la nieve comenzó a cubrir calles y carreteras. Con el avance de las horas, la tormenta se desplazó hacia el noreste del país.

De acuerdo con los pronósticos, el sistema climático podría dejar hasta 30 centímetros de nieve en ciudades como Washington, Nueva York y Boston, lo que mantiene en alerta a los servicios de emergencia y a las autoridades estatales.

Ante este escenario, los gobernadores de más de una docena de estados declararon la emergencia o solicitaron a la población que permanezca en sus hogares hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

El impacto en los aeropuertos fue inmediato. Según el sitio FlightAware, hoy se registraron más de 3400 vuelos demorados o cancelados, y se prevén más de 5000 cancelaciones adicionales para el domingo. Miles de pasajeros quedaron varados o debieron modificar sus planes de viaje.

Además de las dificultades en el transporte, preocupa el frío extremo. En el centro-norte del país se reportaron sensaciones térmicas de hasta -40°, con riesgo de congelación en apenas diez minutos de exposición al aire libre.

La tormenta también obligó a suspender actividades en numerosas ciudades, entre ellas clases escolares, misas presenciales, eventos universitarios, desfiles de Carnaval y espectáculos públicos. En Filadelfia, por ejemplo, las escuelas no abrirán el lunes.

El gobierno federal activó cerca de 30 equipos de búsqueda y rescate y desplegó alimentos, mantas y generadores en las zonas más afectadas. El presidente de Estados Unidos aseguró que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) se encuentra “completamente preparada” para responder a la emergencia.

Fuente: con información de TN