Una intensa tormenta de nieve ha dejado atrapadas a cerca de 1.000 personas en los campamentos del Monte Everest, en el lado tibetano de la montaña, informaron medios estatales chinos.

Según reportes, algunas tiendas de campaña se derrumbaron y varios excursionistas presentan signos de hipotermia.

El equipo de rescate Blue Sky del Tíbet recibió llamadas de auxilio desde los campamentos y ya ha logrado evacuar a algunos turistas. La Compañía de Turismo del Condado de Tingri suspendió temporalmente la entrada al Área Escénica del Everest.

El fenómeno climático coincide con condiciones extremas en la región: Nepal ha registrado fuertes lluvias que provocaron deslizamientos e inundaciones que dejaron al menos 47 muertos, mientras que en China, el tifón Matmo obligó a evacuar a unas 150.000 personas.

El Monte Everest, con 8.849 metros de altura, sigue siendo uno de los picos más peligrosos para escaladores y excursionistas, con riesgos añadidos por el hacinamiento y problemas medioambientales.

Fuente: BBC