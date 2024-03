Alvarado comenzó la temporada como local con un buen triunfo 2 a 1 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn por la fecha 2 de la Primera Nacional que evidenció como el trabajo del cuerpo técnico de Mauricio Giganti empieza a verse en el campo de juego. Una de las figuras y autor del primer gol fue Tomás Rambert, quien habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre lo que significó este partido.

“Sabíamos que de local no se nos podían escapar puntos, queríamos salir a buscarlos, ser protagonistas y quedarnos con la victoria. A pesar de la derrota en San Juan, el grupo reaccionó bien y sacamos adelante este partido. Podríamos haber terminado un poco más tranquilos porque generamos mucho”, sintetizó.

El hijo de Sebastián Pascual, que estuvo en el Minella, destacó el grupo humano que se fue formando y confió en que llegarán lejos: “Es un grupo con muchos jugadores nuevos, nos tenemos que ir conociendo y tratando de funcionar mejor. A partir de todo eso, el equipo irá mejorando con el correr de los partidos”.

El gol llegó con un centro largo de Mariano Bettini y, luego de un fallo del arquero y fruto de la insistencia de ir por el balón, la termina empujando de cabeza: “Mauricio nos pide que lleguemos al área, que estemos cerca para aprovechar y transformarlo en gol. Los extremos tienen que cerrarse como segunda punta. Lo había hablado con Bettini que los centros pasados había que aprovecharlos”.

Con solo 20 años tiene un enorme potencial y buscará demostrarlo en una cancha que el domingo estuvo desbordada. “Estoy sorprendido para bien, nos impresionamos con el ambiente en la cancha. A nosotros nos ayuda y nos sirve mucho, empujan y tiran para adelante”, explicó. También tuvo un párrafo en particular para el festejo que se hizo viral: “Es para un amigo que me decía que lo haga, a veces me olvidaba y el primer gol con la camiseta de Alvarado le dije que lo iba a celebrar así. Ahora no creo que lo repita”.

Hoy está en Alvarado buscando ganarse un lugar y, al parecer, con un entrenador que le dará oportunidades: “Me sedujo, me llamó Mauricio Giganti, me contó su idea y el estilo de juego para sus equipos. Es algo que para irme, me importaba mucho…cómo juega el equipo y qué intentaba. Tomé la decisión de venir por eso, es un entrenador que quiere ser protagonista, para mi estilo de juego me gusta y me seduce”.

Que su papá comparta como jugador el mismo puesto y haya sido un goleador reconocido, hace que hoy pueda compartir consejos importantes. Entonces, Rambert advirtió: "Trato de aprovecharlo porque lo tengo a él para escucharlo y pedirle consejos. Es un privilegio, él hizo su carrera y yo haré la mía. Nos ponemos a hablar de fútbol y a opinar, él es entrenador y alguna indicación se le escapa. Ninguno de los dos es agobiante en ese sentido”.

Fuente: Marca Deportiva