Tomás Olivera se transformó esta noche en una de las grandes novedades marplatenses en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. El marplatense, representante del Club Once Unidos, se quedó con la competencia de Lanzamiento de Martillo y sumó el segundo oro de nuestra ciudad en el torneo.

Con un sólo lanzamiento válido, le alcanzó para lograr el nuevo récord panamericano junior, la clasificación a los Panamericanos de Mayores en Lima y el premio mayor: la medalla dorada. Además, Lautaro Voullioz terminó en el sexto lugar en la misma competencia.

En la competencia, el marplatense Olivera hizo un segundo lanzamiento, el único válido en 70.61 metros que le alcanzó rápidamente para ser la referencia máxima de la competencia. Era el deportista a vencer, pero nadie pudo hacerlo. Sólo se acercó el canadiense Jeremiah Nubbe que alcanzó los 70.49 en el cuarto intento.

La lucha por la medalla de bronce fue entre los chilenos. Benjamín Muñoz lanzó el implemento a 67.04 metros, mientras que su compatriota Miguel Castro terminó con 66.53 metros.

El otro marplatense en competencia, Lautaro Vouilloz fue sexto finalmente con 65.69 metros (tuvo otro dos intentos válidos de 63.15 y 65.27); pero no le alcanzó para buscar un lugar en el podio.

Olivera se transforma en el segundo medallista de oro marplatense en la delegación argentina luego de la que logró Ulises Saravia en natación; logrando el 18° primer lugar de nuestro país en la competencia continental.

Sin dudas, una muestra más del atletismo marplatense con el deportista de Once Unidos que ya se asegura un lugar en los Juegos Panamericanos de Mayores de Lima 2027 y una importante proyección a futuro para su carrera.