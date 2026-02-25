La distinción fue aprobada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que dio sanción definitiva a la iniciativa presentada por el senador Marcelo Leguizamón y que ya había contado con el aval de la Cámara alta.

Etcheverry, de 26 años, se consagró campeón del ATP 500 de Río de Janeiro tras vencer en la final al chileno Alejandro Tabilo por 3-6, 7-6 (3) y 6-4. En semifinales había superado al checo Vit Kopriva, también en tres sets y luego de ceder el primero.

El proyecto aprobado destaca no solo el logro deportivo, sino también el compromiso, la disciplina y la perseverancia del jugador, que se consolidó como uno de los principales referentes del tenis argentino actual y un ejemplo para las nuevas generaciones.

El título en Brasil marcó un punto de inflexión en su carrera. Fue su cuarta final en el circuito: en 2023 había llegado a la definición en Santiago de Chile y Houston, y en 2024 en Lyon. Con la consagración en Río, el platense escaló 18 posiciones en el ranking y se ubica ahora en el puesto 33 del mundo. Su mejor registro había sido el 27°, alcanzado en 2024.

La declaración legislativa coincidió con una sesión extraordinaria en la que también se avanzó en la conformación de comisiones y se creó la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía.

Para La Plata y para la provincia, el reconocimiento a Etcheverry llega en el mejor momento deportivo de su carrera, tras una conquista que lo proyecta definitivamente entre los protagonistas del circuito internacional.

