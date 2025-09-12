Lo que empezó como un allanamiento para detener a un acusado de homicidio, terminó con un fuerte operativo por toma de rehenes y un tiroteo que tuvo como resultado a un policía herido y dos delincuentes muertos.

Personal de la DDI fue hasta una vivienda ubicada en República Árabe Siria al 800 donde residía Matías “Pata de palo” Cornejo, acusado de asesinar de cinco balazos a Rubén Ordoñez en la zona del Pasaje Venezuela y Santa Cruz.

La orden de detención fue solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción N°7 a cargo del fiscal Carlos Russo quien ahora lleva adelante la investigación por el violento episodio que se desató en la tarde del jueves.

“Por un dato que tenía personal policial concurrieron al lugar y este sujeto Cornejo, junto a otros dos masculinos, uno de ellos que habitaba una vivienda lindera, saltaron a un domicilio vecino que fue donde se produjeron todos los sucesos”, indicó el letrado en diálogo con El Marplatense.

Según los datos recopilados, cuando los efectivos iban a llevar a cabo la medida, se efectuaron detonaciones desde el interior de la vivienda y el sargento Gustavo Arce, de 31 años, resultó herido en su pierna izquierda. Una vez trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, se confirmó que tenía un orificio con entrada y salida que había afectado la tibia y el peroné. Horas más tarde, fue llevado al Hospital Privado de Comunidad, confirmaron desde el nosocomio a este medio.

“En esa vivienda vecina había una abuela junto con sus dos nietas adolescentes. En determinado momento, Cornejo al ver que había personal policial afuera, empezó a efectuar disparos de arma de fuego, hirió a un efectivo policial en la pierna, y se quedaron ahí adentro”, explicó Russo.

Al continuar con la cronología, indicó que “después de tres horas, se pudo lograr el ingreso junto con el grupo GAD. Se hizo todo con mucho cuidado porque había una menor de edad, una adolescente de 19 años y una señora en el interior”.

En esta línea, agregó que “no sabíamos el estado en el interior. Cuando ingresaron se constató la muerte de este sujeto Cornejo con un tiro en la cabeza y había otro hombre con una herida de arma de fuego en la cabeza que falleció a las 0.40 de hoy en el HIGA”.

Por último, “ fue aprehendido el tercer implicado que según los testimonios de las adolescentes que estaban en el lugar, no lo vieron portando armas ni confrontando con los otros sujetos”, concluyó.