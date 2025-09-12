Un operativo policial para detener a Matías “Pata de Palo” Cornejo, prófugo acusado de asesinar a Rubén Ordoñez en mayo pasado, terminó en un escenario de extrema violencia que dejó dos delincuentes muertos y un efectivo de la DDI herido. La secuencia incluyó disparos a mansalva, una toma de rehenes y un despliegue del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) con drones y personal especializado en explosivos.

Este viernes, el fiscal Carlos Russo dio detalles de lo ocurrido y remarcó que, a menos de 24 horas del hecho, aún no se puede determinar con certeza cómo murieron Cornejo y su cómplice, identificado como Nis. Ambos fallecieron por disparos en la cabeza: Cornejo dentro de la vivienda, con un tiro en la sien, y Nis horas más tarde en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

“Sería muy aventurado sujetarme a una hipótesis o descartar otras. Vamos a hacer una autopsia, operaciones balísticas y un exhaustivo trabajo de Policía Científica para reconstruir qué sucedió en el interior del domicilio”, explicó Russo.

El fiscal planteó que existen varias hipótesis abiertas. Una de ellas es la posibilidad de un pacto suicida entre los delincuentes; otra, que uno de ellos haya matado al otro y luego se quitara la vida; y la tercera, que pudiera haber intervenido una tercera persona en los hechos.

“No lo sabemos todavía, no les puedo decir si hubo un suicidio de forma individual, si uno mató al otro y después se mató, o si hubo una tercera persona que pudo haber participado del hecho. Eso todavía no se lo puedo asegurar”, señaló el fiscal.

Lo que sí quedó confirmado es que “nunca hubo diálogo” entre los atrincherados y la policía, lo que complejizó aún más el accionar del personal de seguridad.

La situación de las mujeres retenidas

Durante el enfrentamiento, tres mujeres —dos adolescentes y su abuela— quedaron retenidas dentro de la vivienda. Russo confirmó que se les imputa a los sospechosos el delito de violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad, ya que las víctimas nunca tuvieron opción de salir del lugar.

Las jóvenes lograron comunicarse por WhatsApp con su madre, lo que permitió a la policía conocer parte de lo que ocurría en el interior. “Ellas dan cuenta de que había un sujeto tendido sin vida, otro herido y un tercero que les decía que no salieran porque era peligroso”, detalló el fiscal.

El rol del tercer detenido

Un tercer individuo, que fue aprehendido en el lugar, se negó a declarar este viernes alegando “cansancio y un estado anímico” que no le permitía hacerlo. Según adelantó su defensa, pedirá una nueva audiencia en los próximos días para dar su versión de los hechos.

Sobre su vínculo con Cornejo y Niz, el fiscal explicó que “hay referencias de una relación previa, de amistad o conocimiento, especialmente entre Niz y Cornejo”, aunque aclaró que eso deberá corroborarse con testimonios y pericias.

La investigación ahora se centra en las pericias balísticas, las autopsias y el análisis de los rastros recogidos en la vivienda. El operativo dejó múltiples vainas servidas, impactos en paredes y un importante arsenal incautado, incluyendo tres armas de fuego en el domicilio del tiroteo y hasta una ametralladora en la casa lindera.

“El trabajo científico será determinante para saber qué sucedió en esos minutos finales que derivaron en la muerte de Cornejo y Niz”, concluyó Russo.