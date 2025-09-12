El barrio Libertad fue escenario de un violento episodio que mantiene en vilo a la ciudad. La tarde del jueves, personal de la DDI intentó dar con Matías “Pata de palo” Cornejo, acusado de asesinar de cinco disparos a Rubén Ordoñez en mayo pasado. La orden de detención había sido solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción N°7, a cargo del fiscal Carlos Russo, quien hoy brindó detalles del procedimiento.

Ads

“Por un dato que tenía personal policial concurrieron al lugar y este sujeto Cornejo, junto a otros dos masculinos, saltaron a un domicilio vecino que fue donde se produjeron todos los sucesos”, explicó Russo en diálogo con El Marplatense. En ese contexto, cuando los efectivos intentaron certificar la presencia del acusado, Cornejo salió armado y comenzó a disparar “a mansalva” contra los uniformados. Uno de los tiros impactó en la pierna del sargento Gustavo Arce, de 31 años, quien sufrió fracturas en tibia y peroné.

Puede interesarte

Ads

Ante la gravedad de la situación, la policía se replegó y pidió refuerzos. Según relató el fiscal, en la vivienda lindera quedaron tres mujeres, entre ellas dos adolescentes y su abuela, que fueron retenidas por los sospechosos. “Se determinó luego, a través de mensajes de WhatsApp de una de las chicas a su madre, que en el interior había un sujeto tendido sin vida con un arma de fuego cerca, otro herido y un tercero que les decía que no salieran”, detalló.

El procedimiento incluyó la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), el uso de drones para observar la escena y la participación de personal de explosivos, ya que en el acceso se halló una granada. Finalmente, cerca de las 19.30 se logró el ingreso seguro. Dentro de la casa, los investigadores encontraron un cuerpo sin vida, otro hombre agonizante que falleció horas después en el Hospital Interzonal y a Cornejo muerto con un disparo en la sien. También se secuestraron tres armas de fuego y una importante cantidad de material balístico.

Ads

Russo confirmó además que en el domicilio contiguo se halló un arsenal que incluía una ametralladora. “Ahora estamos a la espera de los resultados periciales, autopsias, operaciones balísticas y el análisis de policía científica para reconstruir qué sucedió en el interior”, indicó.

El fiscal fue cauto al evaluar lo ocurrido: “A menos de 24 horas de los hechos, sería muy aventurado de mi parte sujetarme a una hipótesis o descartar otras. Tenemos que compendiar las pericias con las declaraciones testimoniales para determinar con precisión cómo se desarrolló todo”.