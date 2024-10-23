Tom Holland confirmó que Spider-Man 4 está en marcha durante una entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon.

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El actor mencionó que las filmaciones comenzarán en el verano de 2025, entre los meses de junio y agosto, después de que el guion ha sido trabajado durante el último año.



La emoción por este proyecto es grande, ya que será una nueva entrega del icónico superhéroe en el Universo Cinematográfico de Marvel, con Holland y Zendaya retomando sus papeles.

Mirá el video en el siguiente link:https://www.instagram.com/p/DBdCVYexTRW/

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