Todos los nominados a los premios Martín Fierro Latino
Este miércoles al mediodía, en una transmisión conjunta entre Bondi Live y DGO, se anunciaron las nominaciones a los Premios Martín Fierro Latino 2025, que se celebrarán el 23 de noviembre en la ciudad de Miami.
Por un lado, Ángel de Brito estuvo al frente de su programa Ángel Responde, mientras que del otro lado, desde All Access en DGO, participaron el Pollo Álvarez y Sol Rivas, junto al presidente de APTRA, Luis Ventura, y la invitada especial Pía Shaw.
Durante la transmisión se dieron a conocer todas las ternas que reconocen a lo mejor de la televisión, la radio y las plataformas digitales de América Latina, Estados Unidos y España.
Entre los nominados, VisionShow fue destacado en la categoría “Contenido de Espectáculos en Plataformas”, compartiendo terna con All Access (DGO Stream, Latinoamérica), Dann Creator (Instagram, USA) y Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori (YouTube, USA).
A continuación, la lista completa de nominados a los Premios Martín Fierro Latino 2025:
⸻
- ACTUALIDAD E INTERÉS GENERAL
Desayuno Americano – América TV – (ARGENTINA)
La Clave con Alfredo Leuco – DNEWS (LATINOAMÉRICA)
LAM – Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)
Presidentes, más allá del poder – Canal 4 (URUGUAY)
Siéntese quien pueda – Univisión (USA)
- TALK SHOW
Carmen Gloria a tu servicio – TVN (CHILE)
Desiguales – Univisión (USA)
Directo con Teuteló – América TeVe (USA)
- MEJOR PRESENTADOR
Daniel Fuenzalida – TVN (CHILE)
Martín Cárcamo – Canal 13 (CHILE)
Samir Saba – RTVD (REPÚBLICA DOMINICANA)
Sebastián Vignolo – ESPN (ARGENTINA)
Sergio Goycochea – D SPORTS (LATINOAMÉRICA)
- MEJOR PRESENTADORA
Karina Vimonte – Vive TV (ARGENTINA)
María Luisa Godoy – TVN (CHILE)
Pamela David – América (ARGENTINA)
Priscila Vargas – Canal 13 (CHILE)
- COLUMNISTA / CRONISTA DE EXTERIORES
Andrea Estévez – Univisión (USA)
Jerónimo Mura – Telemundo (USA)
José María Del Pino – Canal 13 (CHILE)
Oscar Pyzyk – Mega TV (USA)
- REALITY SHOW
Esto es guerra – América Televisión (PERÚ)
La Isla – Telemundo (USA)
Mundos Opuestos – Canal 13 (CHILE)
- NOTICIERO
América Noticias 2da Edición – América TV (Paraguay)
D News al día con Darío Mizrahi – DNEWS (LATINOAMÉRICA)
La Entrevista – EVTV Miami (USA)
Las Noticias Prime – Teleonce (Puerto Rico)
- LABOR PERIODÍSTICA
Martín Campos Witzel – Canal 26 (ARGENTINA)
Mauro Z – América TV (ARGENTINA)
Melisa Zurita – TN, Telecinco, CNN (USA)
- MAGAZINE
A la Tarde – América TV (ARGENTINA)
DDM, El diario de Mariana – Mandarina Contenidos, América TV (ARGENTINA)
Directo con Teuteló – América TeVe (USA)
El Medio Día – TVN (CHILE)
Tu Día – Canal 13 (CHILE)
- PROGRAMA MUSICAL EN TV Y PLATAFORMAS
Mi Nombre Es – TVN (CHILE)
Plim, Plim – El canal de Plim Plim (USA)
REALM26 – YouTube (USA)
- CULTURAL Y EDUCATIVO
Argentina de películas – América TV (ARGENTINA)
De Chiclayo al Vaticano «El Camino del Papa» – YouTube (PERÚ)
Los 100 años de la Torre de la Libertad – Telemundo (USA)
- SALUD, BIENESTAR Y ESTILO DE VIDA EN TV Y PLATAFORMAS
ADN Buena Salud – América TV (ARGENTINA)
Celia Antonini – A24 y Canal 9 (ARGENTINA)
Charla y Matecito – YouTube (ARGENTINA)
DrBeauty – Canal Net / Caras (ARGENTINA)
El Enemigo Invisible – Telemundo 44 (USA)
Es lo que hay – YouTube (PERÚ)
- VIAJES Y TURISMO TV
El Clan, en busca de la Aventura – Canal 13 (CHILE)
Tenés que ir – Canal 9 (ARGENTINA)
Todos Podemos Viajar – NETV (ARGENTINA)
- PRODUCCIÓN INTEGRAL
Cobertura Mundial de Clubes – DSPORTS (LATINOAMÉRICA)
Hablemos por hablar – Vorterix (ARGENTINA)
Familia Narco – D NEWS (LATINOAMÉRICA)
La Casa del Kun Agüero – ESPN
Secretos Verdaderos – América TV (ARGENTINA)
- HUMOR Y ENTRETENIMIENTO
Ahora Caigo – TVN (CHILE)
Cien Mexicanos Vip – Azteca UNO (MÉXICO)
El Toro loco TV Show – Mega TV (USA)
- MEJOR CONDUCCIÓN RADIO AM/FM
Carolina Resch – La Poderosa (USA)
Diego Bas – Actualidad Radio (USA)
Rodo Herrera – Radio Colonia (ARGENTINA/URUGUAY)
- PROGRAMA DE RADIO AM/FM
Con sabor argentino – Actualidad Radio (USA)
Discorama – Radio con Vos (ARGENTINA)
Florida al Día – América Radio (USA)
Frecuencia Show – Radio Vox (ARGENTINA)
- INFLUENCER
Alexander Otaola (USA)
Brisa Florentín (ARGENTINA)
German Pinteño (ARGENTINA)
Gonzalo Gobich (USA)
Jose Gonzalo Bulacio (USA)
Juan de Montreal (USA)
- REVELACIÓN
Alexia Ferro – Buscando a Messi (USA)
Andrea Vanesa Aspromonte – SPROM YouTube (ARGENTINA)
Antonella Fredianelli – TyC Sports Internacional (USA)
Manuel Cabrera – Con los Amis Podcast (USA)
Maru Gandolfo – Chicas Guapas – Rosa Marchita (ARGENTINA)
- CONTENIDO DE ACTUALIDAD EN PLATAFORMAS
El Arranque – Radio Zónica (ARGENTINA)
Esteban Mirol – YouTube (ARGENTINA)
Inmigración TV – YouTube (USA)
- PROGRAMA DEPORTIVO EN TELEVISIÓN
Club Miami – TyC Sports Internacional (USA)
F12 – ESPN (ARGENTINA)
F90 – ESPN (ARGENTINA)
Fútbol Total – DSPORTS (LATINOAMÉRICA)
Modo Fútbol – Telemundo (USA)
SportsCenter – ESPN (ARGENTINA)
- PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS EN TELEVISIÓN
Intrusos – América TV (ARGENTINA)
Mi Mejor Versión – Magazine TV (ARGENTINA)
SQP, Sálvese quien pueda – Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)
- CONTENIDO DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA EN PLATAFORMAS
Esteban Mirol (ARGENTINA)
Fabio Ostroviecki – YouTube (ARGENTINA)
Héctor Rossi Trasnoche Paranormal – YouTube (ARGENTINA)
- LATINOS POR EL MUNDO
Alexander Otaola – Cubanos por el Mundo (USA)
Ariel Leguiza – Gastrotur, Argentina por el Mundo – YouTube (ESPAÑA)
Julio Oyhanarte – InmigraciónTV (USA)
Lucas Hudak – Travel Luke (ARGENTINA)
Roxana Salerno (USA)
- PRESENTADOR/A VIAJES Y TURISMO TV Y PLATAFORMAS
Cristhian Gassmann – Miamix Viajes y Turismo (USA)
Florencia Pereyra – Miami Riders (USA)
Mirtha Edith Gomez – Mundo Visual (ARGENTINA)
- CANAL DE STREAMING
Con los Amis Podcast (USA)
DGO STREAM (LATINOAMÉRICA)
Las Lenguas de Señas TV (PARAGUAY)
REALM26 (USA)
Radio Zónica (ARGENTINA)
- DOCUMENTAL EN PLATAFORMAS
Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo – Disney+ (USA)
Área 51, estuve allí y esto fue lo que encontré – Jany González YouTube (USA)
Cubanos por el Mundo – Alex Otaola YouTube (USA)
Tiempo de Florecer – Stefani Gamboa TV (USA)
- PROGRAMA INFANTIL EN TV Y PLATAFORMAS
Efecto N – TVN (CHILE)
La granja de Zenón – Reino Infantil – YouTube (USA)
Moster Buu Band – YouTube (ARGENTINA)
Plim Plim – El canal de Plim Plim – YouTube (USA)
- CONTENIDO ARGENTINO EN ESTADOS UNIDOS
Club Miami – TyC Sports Internacional (MIAMI)
El Show del Pastor y Juancito – Leo Miami Sports (USA)
Inmigración TV – YouTube (USA)
Sin Pistas – SIN PISTAS TV (USA)
- CONTENIDO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN TV Y PLATAFORMAS
Ciencia, Innovación y Tecnología – TV4.0 YouTube (ARGENTINA)
Furor Studio – La Mary con Susana Giménez – Telefe (ARGENTINA)
IA para el Mundo – StreamIA YouTube (ARGENTINA)
- CONTENIDO DEPORTIVO EN PLATAFORMAS
Copa Potrero – ESPN (ARGENTINA)
Mundial sobre Ruedas – DGO STREAM (LATINOAMÉRICA)
Transmisión Inter Miami – Deportes Radio 760 (USA)
- CONTENIDO DE ESPECTÁCULOS EN PLATAFORMAS
VISIONSHOW – Instagram / YouTube (ARGENTINA)
All Access – DGO STREAM (LATINOAMÉRICA)
Dann Creator – Instagram (USA)
Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori – YouTube (USA)
La ceremonia se llevará a cabo en Miami el 23 de noviembre, con figuras internacionales invitadas y una transmisión especial que unirá a medios de toda América Latina.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión