Todos los ganadores del Martín Fierro de Cable 2025
Se entregaron los Martín Fierro a lo mejor del cable en Argentina
📢 La gala contó con la conducción de Lizy Tagliani y Juan Di Natale y transmisión de C5N Luis Ventura, presidente de APTRA, destacó que este año se estrenó la primera estatuilla con baño de oro genuino.
• Oro: Gustavo “El Gato” Sylvestre (C5N)
• Labor Periodística Masculina: Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
• Noticiero: TN de Noche (TN)
• Interés General Diario: Duro de Domar (C5N)
• Panelista: Santiago Cúneo (A24)
• Columnista Económico: Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N)
• Conducción Femenina: Débora Plager (LN+)
• Periodístico: Argenzuela (C5N)
• Cronista: Manuel “Manu” Jove (TN)
• Labor Periodística Femenina: Rosario Ayerdi (C5N)
• Programa Económico: Comunidad de Negocios (LN+)
• Interés General Semanal: GPS (A24)
• Magazine: Chiche 2024 (Crónica TV)
• Entrevistas: +Caras (Caras TV)
• Servicio Informativo: C5N
• Culinario: Historias Ricas 4 (TN)
• Conducción Masculina: Jonatan Viale (¿La Ves? – TN)
• Columnista Político: Iván Schargrodsky (C5N)
• Periodístico Deportivo: TN Deportivo (TN)
• Temas Médicos: El Secreto Mejor Guardado (A24)
• Columnista Judicial: Rodolfo “Fito” Baqué (A24) y Rodrigo Alegre (TN)
• Producción Integral: C5N
• Revelación: Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine)
• Arte/Moda/Tendencia: La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine)
• Deportivo: Última Vuelta (DeporTV)
• Servicios: Transición 2030 (A24)
• Programa Rural: TN Campo (TN)
• Turismo: El Turismo y la Hospitalidad (Canal 26)
• Documental: Menem Junior (Discovery Channel)
• Musical Tango/Jazz: Fiesta Gaucha (América Sports)
• Musical Rock/Pop: La Viola (TN)
• Deportes Extremos: Winter News (ESPN/Disney)
• Noticiero Deportivo: SportsCenter (ESPN)
• Cultural/Educativo: Los 7 Locos (Ciudad Magazine)
• Labor Deportiva: Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)
• Aviso Publicitario: Shell
• Aviso Institucional: Betsson “Cuidamos la pasión”
• Productor General: Nicolás Boccache (C5N)
