El Club Atlético Aldosivi oficializará este martes 26 de agosto la primera celebración del Día Internacional del Hincha de Aldosivi, una fecha especial dedicada a reconocer el sentimiento de pertenencia, la fidelidad y el amor incondicional que miles de marplatenses sienten por el Tiburón.

La jornada tendrá lugar en el predio de Punta Mogotes, en el sector de socios y la tienda oficial, de 15.30 a 18.30 horas, donde se desarrollará un evento cultural abierto a toda la comunidad auriverde.

La elección de la fecha responde al natalicio de Jorge “Cubilla” Amalfitano, un referente histórico para el club por su entrega, compromiso y constante participación en la vida institucional. Fue en 2016 cuando un grupo de socios presentó a la Comisión Directiva la propuesta de instaurar este día como homenaje, iniciativa que con el tiempo logró expandirse entre agrupaciones e hinchas, hasta convertirse ahora en una conmemoración oficial.

Como parte de las actividades, se inaugurará una muestra de arte que incluirá pinturas y fotografías de distintos artistas vinculados a la institución, quienes a través de sus obras reflejarán los valores, emociones y la pasión de ser hincha de Aldosivi. La exposición permanecerá abierta durante toda la semana, de 10 a 18 horas, para que todos los socios y simpatizantes puedan visitarla.

De esta manera, Aldosivi busca rendir tributo a su gente en una jornada que quedará marcada en el calendario del club, consolidando un espacio de encuentro e identidad que, bajo el recuerdo de “Cubilla”, representa la unión de generaciones en torno a los colores verde y amarillo.

