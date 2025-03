La temporada de Liga Argentina entra en su tramo final y decisivo. El próximo lunes comenzarán los playoffs de la Conferencia Sur donde tanto Quilmes como Unión tienen todo definido, no sólo rivales, sino días de las localías.

El equipo “celeste” ya sabía que el rival a enfrentar será el difícil La Unión de Colón y en las últimas horas se definió que el “cervecero” tendrá que medirse con Rocamora que terminó en la quinta colocación de la otra zona.

Los playoffs comenzarán para ambos el próximo lunes 17 de marzo pero con la diferencia de que uno será local y el otro visitante. Los dirigidos por Juan Aquino iniciarán su camino jugando en el Polideportivo de Santa Clara del Mar ante los entrerrianos y luego tendrá que definir como visitante el sábado 22 en el segundo partido y si es necesario un tercero, se disputará el domingo 23.

La buena noticia para el conjunto de la calle 9 de Julio es que finalmente se quedará con el plantel Tobías Gómez que tiene contrato con Olimpia de Paraguay, pero han acordado que pueda disputar esta llave junto al plantel.

Por otro lado, Quilmes tendrá que viajar primero para jugar el lunes como visitante y luego recibirá en el “José Martínez” a Rocamora tratando de hacer fuerte su localía como lo ha hecho a lo largo de la temporada.

Momentos de definiciones para ambos equipos en la Liga Argentina y tratando de encontrar estabilidad en el juego, algo que les ha costado con distintos matices, a los dos.

CONFERENCIA SUR (17-22-23 de marzo)

La Unión de Colón (2°A) vs Unión de Mar del Plata (7°B)

Gimnasia y Esgrima La Plata (3°A) vs Villa Mitre de Bahía Blanca (6°B)

Racing de Avellaneda (4°A) vs Pergamino Básquet (5°B)

Pico FC (2°B) vs Hispano Americano (7°A)

Deportivo Viedma (3°B) vs El Talar (6°A)

Quilmes de Mar del Plata (4°B) vs Tomás de Rocamora (5°A)

CONFERENCIA NORTE (16-20-21 de marzo)

Villa San Martín de Resistencia (2°B) vs Provincial de Rosario (7°A)

Independiente BBC (3°B) vs Rivadavia Básquet (6°A)

Jujuy Básquet (4°B) vs Barrio Parque (5°A)

Centenario de Venado Tuerto (2°A) vs Salta Basket (7°B)

San Isidro de San Francisco (3°A) vs Estudiantes de Tucumán (6°B)

Deportivo Norte (4°A) vs Comunicaciones de Meredes (5°B)