De la manera que esperaba llegó el ansiado momento. Dos triunfos consecutivos y un total de cuatro victorias en los últimos cinco partidos, lo dejaron en una posición inmejorable al equipo de Farré: si gana de local en la última jornada, se salva del descenso.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que los dos partidos por la permanencia, Aldosivi-San Martín y Godoy Cruz-Riestra, se jugarán el sábado 15 de noviembre a las 17 horas. El Minella recibirá a uno de los encuentros más esperados del último tiempo.

En otro orden de temas pero no menos importante, el Tribunal de Disciplina rechazó el pedido de Aldosivi que solicitaba la quita de los seis puntos que recuperó Godoy Cruz luego de que se los hayan quitado, en principio, por un castigo tras incidentes en su cancha. De tal forma, todo se decidirá en las canchas de los involucrados (más San Martín de San Juan) el sábado. ¿Quién se queda y quién desciende?

