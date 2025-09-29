Un exmarine estrelló su camioneta contra una iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Michigan, abrió fuego e incendió el edificio durante un concurrido servicio dominical y luego fue asesinado a tiros por la policía.

El hombre salió de la camioneta con dos banderas estadounidenses izadas en la caja y comenzó a disparar, según informó a la prensa el jefe de policía William Renye. Tras la salida del sospechoso, dos agentes lo persiguieron y comenzaron un tiroteo, matándolo unos ocho minutos después.

Se encontraron dos cadáveres durante la búsqueda entre los escombros, afirmaron que podrían encontrarse más víctimas a medida que los rescatistas recorrían toda la iglesia.

Las autoridades identificaron al tirador como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, residente del pueblo vecino de Burton. El FBI lidera la investigación y lo consideró un "acto de violencia selectiva", declaró Ruben Coleman, agente especial a cargo del FBI.

Sanford sirvió en la Infantería de Marina desde junio de 2004 hasta junio de 2008, trabajando como mecánico de automóviles y operador de recuperación de vehículos. Estuvo destinado en Irak desde agosto de 2007 hasta marzo de 2008 y tenía el rango de sargento.

Fuente: AP