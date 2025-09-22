El sospechoso, identificado como Hunter Nadeau (23), exempleado del lugar, fue detenido poco después y enfrenta cargos de homicidio en segundo grado.

La víctima fatal fue Robert DeCesare Jr. (59), quien según relató su viuda intentó proteger a su familia en medio del ataque. Otras dos personas recibieron disparos, entre ellas un empleado que permanece internado en estado crítico.

De acuerdo con el fiscal general John Formella, los clientes del restaurante actuaron con rapidez y valentía: uno de ellos golpeó al atacante con una silla y ayudó a reducirlo, evitando una tragedia mayor.

Testigos contaron que en medio de la confusión Nadeau gritó “Palestina Libre”, aunque no se estableció un motivo claro.

El hecho desató escenas de pánico en plena celebración. Invitados describieron corridas, gritos y caos al escuchar entre cinco y seis disparos. Varias personas sufrieron lesiones por golpes y caídas mientras huían.

La gobernadora Kelly Ayotte aseguró que el Estado acompañará la investigación y expresó sus condolencias a las familias. Mientras tanto, Nadeau será presentado ante el tribunal este lunes, y podrían sumarse nuevos cargos.

Fuente: AP