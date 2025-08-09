Un adolescente de 17 años abrió fuego esta madrugada en Times Square, Nueva York, dejando tres personas heridas. Según informó la policía local, el incidente ocurrió tras una disputa, y el autor fue detenido.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de la 01:20 (hora local) en uno de los puntos más icónicos de la ciudad. Las víctimas, una mujer de 18 años con un rasguño en el cuello y dos hombres de 19 y 65 años con heridas en las extremidades inferiores, fueron trasladadas al Hospital Bellevue, donde se encuentran fuera de peligro, según confirmaron las autoridades.

“El autor fue detenido por la policía y se recuperó un arma de fuego”, indicó un vocero policial en un comunicado a la prensa. Imágenes difundidas en redes sociales muestran escenas de pánico en Times Square tras el incidente.

El episodio se produce menos de dos semanas después de un trágico suceso en Manhattan, donde un hombre armado mató a cuatro personas antes de quitarse la vida en un rascacielos. Este nuevo caso reaviva el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos.

Según la ONG Everytown for Gun Safety, desde 2015, más de 20.000 personas han resultado heridas o muertas en tiroteos masivos en el país. La organización Gun Violence Archive reportó un récord de 689 tiroteos masivos en 2021, evidenciando un aumento en la última década. Sin embargo, los tiroteos masivos representan solo una fracción del problema: más del 99 % de las muertes por armas de fuego en EE.UU. no están relacionadas con estos eventos.

Cada día, 125 personas mueren y más de 200 resultan heridas por armas de fuego en el país, según Everytown. La tasa de homicidios con armas de fuego en EE.UU. es 26 veces mayor que en otros países de altos ingresos, y las armas son la principal causa de muerte entre niños y adolescentes estadounidenses.

Fuente: con información de TN