El lunes, los agentes de policía permanecieron en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Una turista canadiense de 32 años murió y otras 13 personas resultaron heridas este lunes en un tiroteo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país. Según informaron las autoridades, el atacante también murió tras suicidarse en el lugar.

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De acuerdo con la información oficial, el autor de los disparos fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de nacionalidad mexicana. En la escena, la policía secuestró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos. Entre los heridos hay personas de entre seis y 61 años, que fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con las víctimas y aseguró que siguió de cerca la situación. Además, indicó que mantuvo contacto con la embajada de Canadá y ordenó a su gabinete de seguridad avanzar con la investigación y brindar el apoyo necesario a los afectados.

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Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, confirmó la muerte de un ciudadano canadiense y señaló que otro resultó herido durante el ataque. También precisó que funcionarios consulares trabajan en asistencia para los involucrados.

El secretario de Seguridad del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, detalló que entre los lesionados hay además dos ciudadanos colombianos, un ruso y otro canadiense. Un testigo citado por Reuters sostuvo que un niño pequeño recibió un disparo en una pierna y que el ataque comenzó cerca de las 11 de la mañana.

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Turistas que estaban en el predio describieron escenas de fuerte pánico. Una pareja británica contó a la BBC que escuchó disparos cada vez más frecuentes mientras la gente corría hacia la salida. Según su relato, no hubo una evacuación coordinada y muchos visitantes seguían ingresando al sitio mientras otros intentaban escapar.

Teotihuacán, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es uno de los principales atractivos turísticos de México. El episodio ocurre a pocas semanas del inicio del Mundial 2026, que tendrá a Ciudad de México como una de sus sedes, aunque hasta el momento las autoridades remarcaron que este hecho no estaría vinculado con la violencia del narcotráfico.

Fuente: BBC