Un adolescente de 14 años murió y otras dos personas resultaron heridas hoy tras un tiroteo ocurrido en el barrio Port-Boyer, en la ciudad de Nantes, en el oeste de Francia, según informaron fuentes policiales citadas por el diario Le Parisien.

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El hecho se registró durante la tarde, cuando atacantes armados abrieron fuego en la zona y luego se dieron a la fuga. Los agresores permanecen prófugos, mientras que los heridos fueron trasladados a un hospital para su atención.

De acuerdo con la información oficial, el episodio estaría vinculado a disputas entre bandas relacionadas con el narcotráfico, una problemática que afecta al distrito desde fines de abril.

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En ese contexto, el tiroteo se convirtió en el número 26 registrado en Nantes en lo que va del año, lo que evidencia una escalada de violencia en la ciudad.

Las autoridades continúan con la investigación para identificar a los responsables y determinar las circunstancias del ataque.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas