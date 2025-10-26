Durante las festividades de regreso a casa en la Universidad Lincoln de Pensilvania, un tiroteo dejó un muerto y seis heridos el sábado por la noche, según informaron las autoridades.

El hecho ocurrió en el Centro Cultural Internacional del campus, donde estudiantes y exalumnos celebraban después de un partido de fútbol, provocando pánico entre los presentes.

Una persona fue detenida en relación con los disparos, mientras los investigadores evalúan si pudo haber más de un tirador. El fiscal de distrito del condado de Chester, Christopher de Barrena-Sarobe, afirmó que no existe una amenaza activa para la comunidad universitaria.

El tiroteo se produjo alrededor de las 21:30, en un área con carpas y mesas instaladas para socializar. “Fue una escena caótica, y la gente huyó en todas direcciones”, declaró el fiscal, e instó a cualquier testigo con videos o información a colaborar con el FBI en la investigación.

Las autoridades no dieron detalles sobre las víctimas, incluidas sus condiciones de salud o el lugar donde reciben atención médica. El campus está a unos 70 kilómetros al suroeste de Filadelfia, y la investigación está siendo liderada por detectives del condado de Chester, con apoyo de la policía estatal y del FBI.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, expresó en redes sociales su apoyo a la comunidad universitaria y solicitó oraciones por la institución y sus miembros. Por su parte, el jefe de policía del campus, Marc Partee, calificó el hecho como devastador para una jornada que debía ser de alegría y celebración del legado de la universidad.

Fuente: AP