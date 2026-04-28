El episodio tuvo lugar en el hotel Hilton, en Washington D.C., donde participaban Donald Trump y altos funcionarios de su entorno.

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En medio del caos, agentes del Servicio Secreto activaron el protocolo de seguridad y retiraron rápidamente al presidente del salón, mientras otros asistentes buscaban resguardo dentro del edificio.

Cole Allen, de 31 años y residente en Torrance, California, fue detenido el sábado por la noche. Según la información oficial, el sospechoso ingresó armado a un control de seguridad y disparó contra un agente del Servicio Secreto, quien recibió el impacto en su chaleco antibalas y fue trasladado a un hospital.

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Los investigadores analizan un manifiesto y otros escritos que el atacante habría enviado minutos antes del hecho. En esos documentos, habría detallado una lista de objetivos vinculados a la administración gubernamental, además de expresar críticas políticas y motivaciones ideológicas.

Fuentes judiciales indicaron que el detenido podría enfrentar cargos federales graves, entre ellos intento de homicidio contra una figura protegida, delito que en el sistema penal estadounidense puede derivar en una condena de cadena perpetua.

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El caso quedó en manos de fiscales que iniciaron las primeras diligencias para reconstruir lo ocurrido y determinar si actuó solo o con apoyo.

Desde el entorno de Trump señalaron que se encuentra en buen estado de salud y que continuará con su agenda prevista. Además, destacaron la rápida intervención de los agentes de seguridad, que permitió evitar un desenlace trágico.

Fuente: Perfil