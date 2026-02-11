Una comunidad remota de la provincia de Columbia Británica quedó conmocionada tras un tiroteo masivo en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge y una vivienda cercana que dejó al menos 9 personas fallecidas y 27 heridas, informó la Real Policía Montada de Canadá (RCMP).

El incidente ocurrió en la tarde del 10 de febrero, cuando las autoridades recibieron un llamado alertando sobre un atacante activo dentro del centro educativo, situado en esta pequeña localidad al pie de las Montañas Rocosas. Al llegar a la escuela, los oficiales hallaron a seis personas sin vida por disparos en el edificio. Otra víctima murió mientras era trasladada a un hospital regional.

Posteriormente, en una vivienda vinculada al ataque, los agentes encontraron otros dos cadáveres. El presunto agresor también fue hallado muerto en el interior de la escuela con una herida que, según los investigadores, sería autoinfligida, lo que sugiere que se habría suicidado tras ejecutar la masacre.

Además de los fallecidos, 27 personas resultaron heridas, de las cuales dos se encuentran en estado grave y el resto presenta lesiones que, por ahora, no ponen en riesgo sus vidas. Equipos médicos locales y servicios de emergencia activaron un operativo para atender a los afectados y trasladar a los más críticos a centros de mayor complejidad.

La policía indicó que la alerta de emergencia ya fue levantada y que no existen amenazas adicionales para la población, aunque continúa la investigación para esclarecer las motivaciones del atacante y determinar posibles vínculos con las víctimas.

Las escuelas de Tumbler Ridge (secundaria y primaria) permanecerán cerradas por el resto de la semana y se pondrán a disposición servicios de apoyo psicológico y contención comunitaria para estudiantes, familias y residentes afectados.

Fuente: Infobae