Una noche que debía ser protocolar y distendida terminó en pánico en Washington. El presidente estadounidense Donald Trump fue evacuado de urgencia durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca tras un violento incidente armado en el lugar.

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El episodio ocurrió en el hotel Hilton de Washington, donde se desarrollaba el evento que estaba siendo transmitido en vivo. Según la información disponible, se escucharon al menos tres disparos en el sector, lo que desató momentos de confusión entre los asistentes.

En medio del caos, agentes del Servicio Secreto activaron el protocolo de seguridad y retiraron rápidamente al mandatario del salón, mientras otras personas buscaban resguardo dentro del edificio.

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Las autoridades confirmaron que un hombre murió en el lobby y que sería el atacante. Por el momento, no se reportaron otras víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque la situación generó una fuerte conmoción entre dirigentes, periodistas e invitados.

El hecho es investigado para determinar cómo se produjo el ingreso del agresor y qué motivó el ataque, en un evento considerado de máxima seguridad dentro del calendario político y mediático de Estados Unidos.

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