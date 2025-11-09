Tini Stoessel rompió récords con la transmisión de su show FUTTTURA
Más de 750 mil personas se conectaron en vivo para ver el concierto a través de La Casa Streaming, marcando un récord histórico y convirtiéndose en una de las emisiones más vistas del streaming argentino.
Este sábado, la transmisión del show FUTTTURA de Tini Stoessel por La Casa Streaming alcanzó un récord absoluto con más de 750 mil personas conectadas en vivo, convirtiéndose en una de las emisiones más vista en la historia de un canal de streaming argentino.
VIDEO https://www.instagram.com/p/DQ0mhh4Dq1r/
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión