Después de que este lunes circulara la noticia de que LaFlia Contenidos, la productora de Marcelo Tinelli, cerraría definitivamente sus puertas tras años como uno de los grandes generadores de contenidos de la televisión argentina, el propio conductor salió a desmentirlo. Según trascendió, la información indicaba que la decisión había sido comunicada en una reunión por Zoom, donde los directivos explicaron que no podían sostener la estructura por los altos costos y los resultados económicos por debajo de lo esperado. Incluso se mencionó que a los empleados se les habría ofrecido una propuesta de indemnización y que no habría nuevas producciones.



Frente a esto, Tinelli utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y aclarar la situación: “En relación a algunas noticias que están difundiendo sobre el supuesto cierre de la productora LaFlia, quiero decirles que eso es falso. La productora no cierra, sigue con los proyectos que tenía en curso para este año y para el próximo, tanto a nivel local como internacional. Lo único que se está haciendo es una reestructuración de personal, como lo hacen tantas empresas en este país. Muchas gracias”, expresó. De esta manera, Tinelli desmintió los rumores y aseguró que LaFlia sigue en pie y trabajando en nuevos proyectos.