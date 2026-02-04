Tillous cargó contra la Seguridad de la Provincia: “La culpa no es de los clubes”
El presidente de Aldosivi cuestionó con dureza al Ministerio que encabeza Javier Alonso, por la tardía autorización del operativo y aseguró que la falta de previsión impidió la llegada de los hinchas de Central a Mar del Plata. Desde la Provincia sostienen que el "Canalla" eligió no hacer uso de la opción de viajar a la Feliz.
El presidente de Aldosivi, Hernán Tillous, responsabilizó de manera directa al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires por la imposibilidad de que los hinchas de Rosario Central viajen a Mar del Plata para el partido del próximo sábado, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, que se disputará en el estadio José María Minella.
En declaraciones radiales, el titular del club marplatense apuntó contra la demora en las autorizaciones oficiales y aseguró que el operativo se cayó exclusivamente por la falta de respuestas en tiempo y forma. “Hace veinte días que hicimos el pedido y recién anoche (por el lunes) el ministro dio el visto bueno, a cuatro días del partido y sabiendo que tienen que venir desde tan lejos”, expresó.
Tillous remarcó que desde Aldosivi se trabajó con anticipación y en permanente contacto con la dirigencia de Rosario Central para organizar la presencia del público visitante. “Siempre estamos en contacto con Gonzalo Belloso para hacer todo de buena forma”, sostuvo, y dejó en claro que los clubes no fueron el problema en la organización del encuentro.
Visiblemente molesto, el presidente del Tiburón fue más allá y cuestionó el funcionamiento del área de Seguridad bonaerense. “Cuando yo me equivoco, lo asumo. Acá se equivocaron ellos y el perjuicio lo sufrimos nosotros”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre el impacto económico que genera jugar sin público visitante.
Por último, Tillous apuntó sin rodeos contra el Ministerio de Seguridad que conduce Javier Alonso y cerró con una definición contundente: “La culpa no es de los clubes, es cien por ciento del Ministerio de Seguridad”. De esta manera, Aldosivi dejó expuesta su bronca por una situación que, según su presidente, podría haberse resuelto con mayor previsión y decisión política.
La versión de la Provincia
Desde la cartera de Seguridad confirmaron a El Marplatense, que Central no hizo uso de la opción de movilizar su gente a Mar del Plata, debido a que en breve disputará la Copa Argentina en Córdoba, por lo que se eligió ese partido para llevar al público canalla.
