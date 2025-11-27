En la noche del lunes, en el estadio de Lanús, Tigre se quedó con el último boleto a los cuartos de final tras vencer 1-0 al Granate en un duelo parejo y con pocas situaciones claras. El único tanto del encuentro lo marcó David Romero, apenas iniciado el complemento, tras aprovechar una asistencia de Nacho Russo luego de un córner.

Ads

La jornada tuvo un condimento especial para Lanús: mientras el equipo aún celebraba el título obtenido el sábado ante Atlético Mineiro, los hinchas le regalaron una emotiva despedida a Lautaro Acosta, referente histórico del club que decidió poner punto final a su carrera profesional.

Con esta victoria, el Matador avanzó a los cuartos de final, instancia en la que se medirá frente a Racing en busca de un lugar entre los cuatro mejores.

Ads

Puede interesarte

Ads