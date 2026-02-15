Tiene 16 años y representará a la Argentina en el Mundial de Robótica de Corea del Sur. (Foto: Gentileza Agustina Berardo)

Del 30 de junio al 6 de julio, la ciudad de Incheon será sede de la RoboCup 2026. Allí estará Martina Talamona, estudiante de 16 años del Colegio Galileo Galilei, que integrará la delegación argentina en Rescate Simulado.

Competirá junto a Ramiro Francavilla, con la mentoría de Emanuel Hamui (UAI). El país también tendrá equipos en Soccer y Rescue Line.

No es su primera experiencia internacional: en 2025 fue campeona en la RoboCup Americas en Estados Unidos y logró podio en la RoboCup disputada en Brasil. En 2024 también se consagró en Eindhoven.

La categoría exige programar un robot autónomo capaz de moverse en un entorno desconocido, esquivar obstáculos, detectar víctimas y generar un mapa para asistir a rescatistas en escenarios de desastre.

“Lo único necesario para empezar es dedicación y ganas”, dice Martina. En Corea buscará superarse otra vez y volver a poner a la Argentina en el mapa global de la robótica.

Fuente: TN