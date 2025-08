El juvenil marplatense Thomas de Martis sigue sumando experiencias a su corta carrera. Tras destacarse como goleador del Sudamericano Sub 17 con la camiseta de la Selección Argentina, el delantero que surgió en las inferiores de River de Mar del Plata y hoy pertenece a Lanús fue convocado nuevamente por Diego Placente para disputar el tradicional torneo COTIF, que se desarrollará del 19 al 30 de julio en La Alcudia, Valencia.

Aunque el certamen está destinado a selecciones Sub 20, Argentina participará con su equipo Sub 17, con el objetivo de preparar a la base del plantel que afrontará el Mundial de la categoría en noviembre. Así lo explicó el propio entrenador nacional: “Decidimos ir con la Sub 17 porque tienen el Mundial por delante y jugar con chicos más grandes los va a preparar mejor. Queremos fortalecer el grupo, que jugó muy bien en el Sudamericano, pero le faltó solidez para llegar a las instancias finales”.

De Martis, que ya firmó contrato profesional con el “Granate” y realizó la última pretemporada con el plantel de Primera, integra una camada que viene trabajando junta desde hace tiempo.



El marplatense es una de las principales cartas ofensivas de esta selección juvenil, que debutará el lunes 21 ante Chile, continuará su camino el miércoles 23 frente a Valencia y cerrará la fase de grupos el viernes 25 ante ADH Brasil. En la otra zona competirán Mauritania, Arabia Saudita, Uruguay y Venezuela.

