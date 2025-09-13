Thiago Medina, de 22 años y ex participante de Gran Hermano, sigue en estado crítico después de un accidente de tránsito ocurrido en la localidad bonaerense de Moreno.

Ads

La moto que conducía impactó contra un Chevrolet Corsa que ingresaba a la calle La Providencia, lo que provocó que el joven saliera despedido y cayera sobre la vereda.

Puede interesarte

Una testigo del hecho, que circulaba detrás del motociclista, declaró ante la UFI N°1 a cargo del fiscal Leandro Ventricelli y relató cómo tanto ella como su pareja y el conductor del vehículo fueron los primeros en asistir a Thiago.

Ads

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece en terapia intensiva. Según su expareja, Daniela Celis, Thiago sufrió lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo.

Por el momento, la causa avanza por lesiones culposas y no hay detenidos.

Ads

Fuente: Infobae