La esperada The Mandalorian and Grogu encabeza los estrenos de esta semana en los cines de Mar del Plata, junto a títulos como Nada entre nosotros, un drama protagonizado por Gael García Bernal y Natalia Oreiro, el documental El partido, la de terror El pasajero del diablo y la animada Pequeños monstruos.

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The Mandalorian and Grogu dirigida por Jon Favreau, con Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jonny Coyne.

-Tras la caída del Imperio, los señores de la guerra siguen dispersos por la galaxia. Mientras la Nueva República lucha por consolidar la paz, recluta al legendario cazarrecompensas Din Djarin y a su joven aprendiz Grogu para proteger el legado de la Rebelión.

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Nada entre los dos dirigida por Juan Taratuto, con Gael García Bernal, Natalia Oreiro, Peto Menahem.

-Con el telón de fondo de una crisis empresarial, esta íntima historia de amor explora el deseo y la toma de decisiones. La trama profundiza en el frágil equilibrio que existe entre la libertad personal y las estrictas expectativas sociales.

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El partido dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, con intervenciones de Gary Lineker, Jorge Burruchaga, Jorge Valdano.

-A través de valiosas imágenes de archivo, este film reconstruye el emblemático partido del Mundial 1986 y la mítica “Mano de Dios” de Maradona. El acontecimiento se aborda no solo como un hito deportivo, sino como la culminación de siglos de tensiones entre ambas naciones.

El pasajero del diablo dirigida por André Øvredal, con Lou Llobell, Jacob Scipio, Melissa Leo.

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-Tras presenciar un brutal accidente en la carretera, una joven pareja descubre que una presencia demoníaca comenzó a acecharlos. Este ente, conocido como El Pasajero Nocturno, no se detendrá hasta reclamar sus almas, transformando el viaje en una pesadilla.

Pequeños monstruos dirigida por Denis Chernov.

-Un hechizo ancestral vuelve visible a Finnick, atrayendo la atención de un implacable cazador de monstruos. Separado de Christine, la pequeña criatura emprende una audaz búsqueda para encontrar a Goldfinn, el único aliado capaz de ayudarlos a salvarse.