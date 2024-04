Los textiles vienen sufriendo las consecuencias del ajuste, los aumentos en los servicios y la caída en las ventas. Y lo han puesto en conocimiento de la opinión pública. “El mercado se ha retraído en un 30%", afirmó el presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fasano.

“Lo que hemos sacado como conclusión de todo este proceso de ajuste que hubo en la macroeconomía es que ha impactado en el nivel de actividad, consumo y producción en un 30% menos”, dijo el empresario.

Para Fasano, "esa baja lleva implícito una reducción en la planta de personal y de estructura”, advirtió y comentó que “las perspectivas no dependen de nuestra voluntad, sino de las políticas micro que no se vislumbran en el corto plazo”.

Puede interesarte

Luego, el titular los textiles señalo que “para nosotros la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo es fundamental, nuestro planteo es sin afectar en lo más mínimo los derechos de los trabajadores" y piden “buscar el sistema para que se demuela la industria del juicio laboral, que a las PyMEs les significa por empleados que hemos tenido por dos o tres años demandas gigantescas con honorarios increíbles que terminan en cualquier precio”.

Y ejemplificó: "Tenemos socios que han abierto un local en determinado lugar por tres años y cuando terminan la actividad porque no les conviene o por lo que fuere y tienen que despedir a un empleado, por tres años les piden 40 o 50 millones de pesos de indemnización y es un delirio, una locura”.

Fasano consideró que “sin reforma laboral - más que nada en lo que se refiere a la industria del juicio laboral- no hay nuevos empleos. Hace catorce años que pasa eso y va a seguir pasando y no va a haber inversiones. La economía se reactiva con nuevos empleos y con inversiones; no va a haber reactivación si no hay inversiones ya sea porque la gente no quiere arriesgar sus ahorros en un emprendimiento o porque se lo puede llevar un juicio laboral”.