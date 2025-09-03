Terror en la madrugada: se incendió una vivienda en El Casal
Los moradores lograron salir por sus propios medios y, afortunadamente, no se registraron heridos ni lesionados.
En la madrugada de este miércoles, una dotación del Cuartel de Bomberos de Camet debió intervenir ante un incendio declarado en una vivienda ubicada en la calle Farro al 900, en el barrio El Casal.
El hecho ocurrió cerca de la 1:20, cuando las llamas se propagaron en una casa de mampostería de una planta, con cuatro ambientes y techo a dos aguas de tirantería de madera y chapas metálicas.
Los moradores lograron salir por sus propios medios y, afortunadamente, no se registraron heridos ni lesionados.
Los bomberos trabajaron intensamente en la extinción del fuego y posteriormente realizaron tareas de enfriamiento para garantizar la seguridad del lugar.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión