En la madrugada de este miércoles, una dotación del Cuartel de Bomberos de Camet debió intervenir ante un incendio declarado en una vivienda ubicada en la calle Farro al 900, en el barrio El Casal.

Ads

El hecho ocurrió cerca de la 1:20, cuando las llamas se propagaron en una casa de mampostería de una planta, con cuatro ambientes y techo a dos aguas de tirantería de madera y chapas metálicas.

Los moradores lograron salir por sus propios medios y, afortunadamente, no se registraron heridos ni lesionados.

Ads

Los bomberos trabajaron intensamente en la extinción del fuego y posteriormente realizaron tareas de enfriamiento para garantizar la seguridad del lugar.

Puede interesarte

Ads