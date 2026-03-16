Momentos de terror vivió una jubilada de 77 años durante la madrugada del sábado en su vivienda de la zona de Maipú al 3300, cuando tres delincuentes ingresaron al domicilio y, mediante amenazas, le robaron dinero y pertenencias.

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Tras recibir el alerta, personal del Comando de Patrullas desplegó un operativo en el sector. Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar de manera desesperada por los techos de las viviendas vecinas. Sin embargo, la maniobra no resultó y los efectivos lograron interceptarlos en las inmediaciones, recuperando además el teléfono celular de la víctima.

Los aprehendidos son tres hombres de 35, 35 y 43 años, todos residentes en Mar del Plata. Durante el procedimiento la policía secuestró dos teléfonos celulares, un corta pernos hidráulico, guantes, una mochila, un destornillador de gran tamaño y un automóvil Fiat Argo blanco que tenía pedido de secuestro activo desde el 2 de marzo por una dependencia policial local.

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La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Sánchez, quien dispuso la aprehensión de los imputados y su traslado a sede judicial, además del secuestro de todos los elementos vinculados al hecho.

Mientras avanzaba la investigación surgió un dato inquietante: otra mujer, de 80 años, denunció que durante la misma madrugada tres hombres la sorprendieron en su vivienda de Santa Cruz al 3700 y le robaron un televisor LED y prendas de vestir tras forzar el candado del garaje.

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Debido a las similitudes en la modalidad y la cantidad de autores, la fiscal ordenó coordinar las actuaciones con la UFI N°13 para determinar si los detenidos están detrás de ambos ataques y si se trata de la misma banda que sembró el miedo entre jubiladas de la ciudad.