Una mujer de 75 años vivió una noche de horror cuando tres encapuchados entraron a su casa, la ataron, la amenazaron con un arma y escaparon con dólares. Uno de los sospechosos ya fue identificado.

El violento asalto ocurrió en una vivienda del barrio Cerrito Sur. La víctima dormía cuando fue sorprendida por tres hombres vestidos de oscuro, con guantes y los rostros semi cubiertos, que se metieron en la casa por un acceso que aún no está claro.

Los delincuentes la tiraron en la cama, la ataron de pies y la golpearon, mientras la amenazaban mostrándole un arma de fuego. Entre gritos y amenazas, le exigieron la llave de una caja fuerte que estaba escondida detrás del respaldo de la cama. De allí se llevaron unos 4.000 dólares y, antes de irse, también le sacaron la llave de la puerta principal.

La mujer aseguró que cree reconocer a uno de los ladrones: dijo que tiene ojos claros y una voz ronca, y que sería el novio de su empleada doméstica. Incluso recordó que la caja fuerte había sido colocada hace pocos meses por un vecino del barrio.

Tras el llamado al 911, la Policía trabajó en el lugar y la causa quedó en manos de la Fiscalía N° 13. Este martes, un nuevo llamado alertó que el sospechoso volvió al barrio para buscar herramientas y reclamar 20 mil pesos por un trabajo. Con ese dato, la Policía lo localizó, lo notificó por el robo y le secuestró el celular.

Por el momento, el hombre quedó imputado pero en libertad, mientras avanza la investigación para dar con los otros dos asaltantes.