Mar del Plata vivirá este martes una jornada marcada por el calor, con cielo algo nublado durante la mañana, chaparrones por la tarde y una noche con nubosidad parcial, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Ads

La ciudad registrará una temperatura mínima de 14 grados y una máxima que alcanzará los 32 grados, configurando uno de los días más calurosos de la semana. Durante la mañana se esperan alrededor de 28 grados, mientras que por la tarde el termómetro trepará hasta los 32 grados, descendiendo hacia los 23 grados durante la noche.

En materia de precipitaciones, la única franja con chances de lluvia será la tarde, cuando se prevé una probabilidad de chaparrones entre el 10 y el 40 por ciento. Tanto la mañana como la noche se mantendrán sin lluvias, con probabilidad de precipitaciones del 0 por ciento.

Ads

El viento también tendrá protagonismo a lo largo de la jornada. Durante la mañana soplará del noroeste entre 13 y 22 km/h, rotando al sudeste por la tarde con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Por la noche, el viento se afirmará desde el este entre 13 y 22 km/h.

Con este escenario, Mar del Plata tendrá un martes de intenso calor, con probables chaparrones vespertinos y condiciones ventosas, especialmente durante la tarde.

Ads

Puede interesarte