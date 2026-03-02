Un hombre de 47 años fue aprehendido en el barrio Termas Huinco tras ser acusado de agredir físicamente y amenazar a su pareja durante una discusión ocurrida el domingo por la noche.

El hecho se registró alrededor de las 21.20 en una vivienda ubicada en Tripulantes del Fournier al 4200, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una confrontación de pareja.

La víctima, de 42 años, manifestó que momentos antes había mantenido una discusión con su pareja, quien la habría insultado, agredido físicamente y ahorcado con una prenda de vestir. Además, indicó que el hombre la sujetó con fuerza de los brazos, provocándole lesiones de carácter leve.

Ante lo ocurrido, el imputado fue aprehendido en el lugar.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Baqueiro, dispuso la formación de causa por el delito de lesiones y amenazas agravadas, el cumplimiento de las diligencias de rigor y la comparecencia del acusado en sede fiscal.

Por su parte, la mujer fue trasladada a la dependencia policial para prestar declaración testimonial y recibir el correspondiente asesoramiento.