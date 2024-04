Teo Rodríguez es sagitariano, deportista y apasionado surfista. Fue capitán del seleccionado argentino Junior que en 2022 viajó al ISA World Junior Surfing Championship en El Salvador.

Hijo único agradecido por el apoyo incondicional de sus padres y abuelos, pasó por el Instituto Ortega y Gasset donde también recibió el ok para sus momentos de viajes y competencias.

Brasil lo vio progresar ya que eran seguidos sus viajes para entrenar con Ruben Muñiz coach profesional de Surf. Conoció la fuerza de las olas del Pacifico visitando Chile y México, entre otros países.

Ama Mar del Plata y en especial la zona norte de la ciudad, lugar donde donde creció y se desarrolló: "A pesar de mis viajes siempre vuelvo", cuenta orgulloso.

Por esto y mucho más, me pareció buena idea convocarlo a dividir por letras su +Chance!

+ = Tu lado más positivo / Mi lado más positivo es que soy una persona bastante perseverante a la hora de trabajar. Muy alegre y compañero con los demás.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Comencé a surfear más o menos a los seis o siete años y la verdad fue de las mejores cosas que me pasó en la vida. Luego me animé a competir. Desde la primera vez que me puse la licra y entré al campeonato sabía que esto era para mí y de ahí no paré. Estar en el mar compitiendo es algo que nunca me va a dejar de gustar. Más tarde arranqué con las clases de surf y poder transmitir todo lo que sé la verdad que es un sentimiento increíble.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Es una pregunta que muchas veces me hago y no encuentro la respuesta. Lo único claro es que siempre voy a tener una tabla de surf bajo el brazo.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Si he pensado en comenzar una nueva vida. El 2022 fue el pico de mi carrera: entré al seleccionado argentino Junior, era el capitán para ir al mundial y luego de eso al pasar de categoría... todo me costaba mucho. Comencé a estudiar, también el curso Guardavidas. Pero las ganas de seguir compitiendo y entrenando siguieron.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Nunca le diría si a dejar de surfear, ni tampoco a dejar a mi familia. Son lo más importantes para mí en este proceso. Siempre dieron todo por mi.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / Conectar con mi lado espiritual es una de las cosas que tendría que mejorar y trabajarlo un poco más. Pero antes de entrar a competir me gusta conectarme conmigo mismo y con el mar escuchando música y haciendo respiraciones para motivarme y concentrarme.

E = ¿Esperás volver en otra vida y haciendo qué? / Espero volver en otra vida para dedicarme 100×100 al Surfrider y poder cumplir objetivos y sueño que me quedaron pendientes.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

La 100 MDP | Pinamae