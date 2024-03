La Selección de Uruguay apostó un pleno en el primer gran desafío de Marcelo Bielsa en su ciclo como entrenador, y vaya si no está saliendo como se esperaba. La vigente campeona del Mundial Sub 20 llegó como favorita al Preolímpico Sub 23, que brinda dos boletos a los Juegos Olímpicos de París 2024, pero una nueva derrota por 1-0 ante Chile lo dejó en el fondo del Grupo B y muy comprometido en la lucha por lograr el objetivo trazado en el certamen.

El nuevo traspié lo dejó en el último lugar de la zona como el único equipo sin unidades y, con dos jornadas por disputar, ya no puede alcanzar a Paraguay, líder con siete puntos. Además, el festejo de Chile se vuelve vital en la definición porque el primer criterio de desempate ante una eventual igualdad en puntos pasa por los cruces directos, según reza el artículo 20 del reglamento publicado por la Conmebol: “Enfrentamiento directo, considerando sólo aquellos partidos disputados en la Fase Preliminar entre los equipos que empaten la posición”.

Así las cosas, Uruguay quedó contra las cuerdas. Necesita vencer a Perú y Argentina en sus últimos partidos dentro del grupo y esperar que la Albicelesteiguale con Chile en la próxima fecha, ya que una victoria de los dirigidos por Javier Mascherano lo haría inalcanzable para ellos (llegaría a 7 puntos) y un triunfo de La Roja lo dejaría con seis, el máximo puntaje al que pueden aspirar los dirigidos por Bielsa, pero en el desempate salen desfavorecidos. Aún así, de pasar todo esto, tiene que esperar que Paraguay no pierda contra Chile en la última jornada.

Justamente, el director técnico de 68 años vivió a flor de piel las acciones del duelo contra Chile y, con el resultado adverso, desquitó su bronca contra el cuarteto arbitral liderado por el juez brasileño, Flavio de Souza, sus asistentes, Nailton Sousa y Luanderson Lima, y el cuarto colegiado, Gery Vargas. “Son un desastre”, se le oyó decir a Marcelo Bielsa, mientras de Souza le mostraba la tarjeta amarilla por la airada protesta.