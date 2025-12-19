Momentos de tensión se vivieron en pleno centro de Mar del Plata cuando la Patrulla Municipal debió intervenir ante una serie de disturbios protagonizados por trapitos en la zona de Diagonal Pueyrredon, entre Belgrano y Rivadavia. La situación generó alarma entre vecinos y transeúntes, que dieron aviso a las autoridades.

Ads

El operativo se activó tras la denuncia de un vecino que alertó sobre gritos, desorden y conductas agresivas en la vía pública. Al llegar al lugar, el personal del Cuerpo de Patrulla Municipal constató el conflicto e identificó a tres hombres que se encontraban generando disturbios.

Puede interesarte

Mientras se desarrollaba el procedimiento, una nueva denuncia advirtió sobre la presencia de otro trapito provocando desmanes en las inmediaciones, lo que elevó aún más el clima de tensión. En ese contexto, dos de los individuos comenzaron a enfrentarse entre sí, llegando a agredirse físicamente frente a los agentes.

Ads

La situación se descontroló cuando uno de los involucrados adoptó una actitud violenta y desafiante, negándose a acatar las órdenes del personal municipal. Ante el riesgo para los presentes, el hombre fue reducido de manera preventiva para evitar que el conflicto escalara.

Personal policial tomó intervención de inmediato, realizó las comunicaciones con la autoridad judicial y dispuso el traslado del individuo a la Comisaría Primera, donde se continuaron las actuaciones correspondientes. Además, se labraron actas por diversas infracciones en la vía pública.

Ads

Desde el Municipio reiteraron el pedido a la comunidad para que denuncie este tipo de situaciones, recordando que los vecinos pueden comunicarse las 24 horas a través del WhatsApp 223 3406177 para alertar sobre disturbios, trapitos o cuidacoches ilegales y contribuir a mantener el orden en la ciudad.