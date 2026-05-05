Una sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en escándalo este lunes, cuando al menos tres concejales de la oposición fueron agredidos por personas que se encontraban dentro del recinto.

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Una de las principales afectadas fue la concejala Clarisa Armando, del espacio Pro–La Libertad Avanza, quien recibió insultos, empujones y el impacto de una botella con agua que le arrojaron durante la sesión. “Las imágenes son claras: concejales agredidos por no aprobar un presupuesto invotable. No vamos a claudicar”, expresó tras lo sucedido.

Desde el PRO bonaerense denunciaron que los ataques fueron protagonizados por una “patota” vinculada al oficialismo local, que responde al intendente Gustavo Barrera. Según señalaron, la agresión se produjo luego de que la oposición se negara a acompañar el proyecto de presupuesto, estimado en 64 mil millones de pesos.

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El clima ya era tenso desde el inicio del tratamiento. De acuerdo a medios locales, el proyecto fue rechazado en primera instancia por nueve votos contra siete. Durante el debate, Armando cuestionó la “falta de transparencia” en la administración municipal y pidió precisiones sobre la estructura de cargos y salarios.

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Los incidentes comenzaron poco después, cuando una botella fue arrojada hacia el sector de la oposición y se desataron gritos, empujones y momentos de desorden generalizado dentro del recinto. Parte de la secuencia quedó registrada en videos que se viralizaron en redes sociales.

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El concejal Luis Vivas relató que fue uno de los primeros en retirarse cuando comenzaron las agresiones y aseguró que los ediles opositores permanecieron dentro del edificio hasta horas de la noche. En total, nueve concejales de distintos bloques —entre ellos PRO, La Libertad Avanza, UCR y otros espacios— radicaron una denuncia ante la Policía.

El episodio generó un fuerte repudio en el ámbito político. Dirigentes opositores exigieron una investigación para identificar a los responsables y reclamaron garantías para el funcionamiento democrático del Concejo.

La situación volvió a poner en foco el clima de alta conflictividad política en el distrito, en un contexto de fuerte disputa por la aprobación del presupuesto.

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Fuente: La Nacion