Mientras se debate en la Cámara de Diputados el Presupuesto 2026, manifestantes se enfrentaron con efectivos de la Policía Federal y Gendarmería en las inmediaciones del Congreso Nacional. Un megaoperativo se desplegó en la zona para impedir que la movilización avanzara sobre las calles que rodean el Parlamento.

Los manifestantes derribaron vallas y se produjeron forcejeos con las fuerzas de seguridad, que actuaban bajo el protocolo antipiquetes. Para desalentar la protesta, se utilizó un camión hidrante. La tensión se mantiene en el perímetro del Congreso.

Mientras tanto, en el recinto el oficialismo consiguió un triunfo al lograr que el Presupuesto 2026 se vote capítulo por capítulo y no artículo por artículo. La Libertad Avanza impulsó el dictamen de mayoría con el respaldo del PRO y la UCR. Además, se debatieron proyectos vinculados al incentivo del uso de los llamados “dólares del colchón” y a sanciones por desequilibrio fiscal.

Durante la sesión, el diputado nacional Miguel Pichetto (Encuentro Federal) reclamó mejoras salariales para los trabajadores de la Cámara de Diputados y señaló: “En esta casa los salarios de los trabajadores son muy pobres, también el de los legisladores”. Agregó que las políticas de libre mercado “están destruyendo el empleo y la economía”.

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá advirtió: “El Gobierno está acelerado porque sabe que el crédito en términos sociales se termina en poco tiempo. Milei está apurado para aprobar leyes porque le queda poco tiempo”. La legisladora adelantó que su bloque rechazará el presupuesto al que calificó como “de ajuste”.

Fuente: con información de TN